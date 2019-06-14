7 حلول لفك زحام أحياء المدينة الغربية

بدأت هيئة تطوير المدينة المنورة بافتتاح جزئي لمشروع امتداد طريق الإمام مسلم، بعد توجيه من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، لتسهيل الحركة المرورية للأحياء غرب المدينة «العزيزية، الدعيثة، أبو مرخة»، وهو إحدى الحلول التي وضعتها الجهات لتقليل الزحام في الطرق الرئيسية في الأحياء الغربية.

زحام شديد

شهدت المنطقة مجموعة من الحلول من قبل إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، ووزارة النقل، وهيئة تطوير المدينة، وإمارة المنطقة والأمانة والجامعات، حيث تصب الأحياء والجامعات على طريق رئيسي يشهد عادة في أوقات الدوامات زحاما شديدا، لعدم وجود منافذ أخرى.

وعملت هذه الجهات على تنفيذ مشاريع تسهل الحركة المرورية، وتفك الزحام بتلك المنطقة، كان أحدها مد مشروع طريق الإمام مسلم وسط الجبال لإيصاله بطريق عمر بن الخطاب.

وعملت الجهات الأخرى على إزالة بعض الأرصفة والعوائق لتوسيع الطريق، وإنشاء مخارج ومداخل على الطريق، وإغلاق عمل بعض الإشارات المرورية، واستبدالها بيوتيرن، وكذلك تنظيم يومي لحركة السير من قبل أفراد المرور، فيما عملت الجامعات على إنشاء بوابات لدخول منسوبيها مع طرق أخرى، وكذلك تغيير دوام طلاب جامعة طيبة للساعة الـ 9 صباحا لتفادي الزحام الذي يقع في الطرق الرئيسية أثناء المدارس والدوامات الرسمية.

إلغاء إشارات مرور

كان سكان الأحياء الغربية يشتكون بصفة دائمة من زحام طريقهم الرئيسي «طريق السلام»، حيث يصب فيه عدد من الأحياء، إضافة إلى إطلالة جامعتين عليه.

وكان آخر المشاريع افتتاح طريق الإمام مسلم والممتد من داخل أحياء العزيزية لإيصالها بطريق رئيسي وسط المدينة، إضافة لمشروع كوبري على طريق الأمير نايف بن عبد العزيز مع طريق السلام، وذلك لتفادي الزحام وتكدس المركبات بالطرق.

من أهم الحلول التي وضعت من قبل الجهات لفك الزحام

01 إزالة الأرصفة

02 تنفيذ مشروع الإمام مسلم

03 إلغاء عمل بعض إشارات المرور

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04 تحويل حركة السير لبعض الطرق

05 تغيير موعد محاضرات طلاب جامعة طيبة للساعة 9 صباحا

06 عمل مخارج ومداخل على الطريق «طريق الأمير نايف بن عبد العزيز»

07 إقرار مشروع كبري لتقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز

الجهات التي ساهمت في الحلول

إدارة مرور منطقة المدينة المنورة

وزارة النقل

هيئة تطوير المدينة

إمارة المنطقة

الأمانة

الجامعات