164 مليون ريال لبنية تخصصي بريدة

جاهزية المشروع
كان مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة والوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة الصحة المهندس عبدالعزيز السلوم، وعدد من القيادات الصحية، قد اطلعوا على جاهزية مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، بعد استكمال جميع مراحل المشروع.
وقدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شرحاً عن تفاصيل مشروع البنية التحتية بأقسام المستشفى، والتعرف على ما وصل إليه المشروع، وتقديم عرض مرئي عن المشروع والجهود التي بذلت خلاله، شملت تحديث الأقسام الطبية والإدارية بأحدث التجهيزات الطبية التي تساهم في رفع الخدمات الطبية لمقدمة للمراجعين.
إضافة مميزة
أكد الخمعلي أن استكمال جميع عناصر مشروع تطوير البنية التحتية ستكون له إضافة مميزة على الخدمات العلاجية بالمنطقة لكون المستشفى أحد المستشفيات المرجعية بالمنطقة، ويضم عدة تخصصات طبية هامة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز السلوم إن استكمال مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد التخصصي، يدل على الاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل مدير عام الشؤون الصحية وفريق العمل بإدارة الشؤون الهندسية بالمنطقة، لدورهم البارز والجهد الكبير بهذا الجانب، مؤكدا أن ما يضمه المشروع من عناصر ومكونات سيدعم مقدمي الخدمات الصحية ويحسن من جودتها بما يكفل رضا المراجعين.
كما زار المدير العام ووفد وزارة الصحة مشروع تطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وشاهدوا حجم الأعمال المنجزة والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لبدء تشغليها ومباشرة العمل بها.
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