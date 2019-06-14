إزالة 700 ألف متر تعديات بكلاخ الطائف

وأوضحت الأمانة أن البلدية الفرعية تابعت أعمال التعدي بالمنطقة ورصدت إحداثات وتعديات مختلفة يجري العمل فيها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمعتدي، وجرى إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات فوراً، ولم يتجاوب مع الأمانة، وباشرت الآليات إزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة قوة أمنية.
وحذرت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة غير النظامية التي تبدأ بأحواش عشوائية للأغنام وغرف من الصفيح ثم تتحول إلى إحداثات مخالفة على شكل عقوم ومنازل سكنية واستراحات وأحواش من البلوك وغيرها، مما يستدعي التدخل السريع حفاظاً على الأراضي الحكومية البيضاء، وتتابع أمانة الطائف المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية.
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