15 مشروعا بـ148 مليونا لتطوير وتنمية الداير

شرعت بلدية محافظة الداير شرق منطقة جازان العمل على تنفيذ 15 مشروعا لتطوير المحافظة، وكشف محافظ الداير نايف بن لبدة

لـ«دوت الخليج»، أن المشاريع ستسهم في استثمار إمكانات المحافظة وتعزيز المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية وتوفير متطلبات الأهالي، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على تنفيذ مشروعات بلدية بقيمة مالية تبلغ 148.227.805 مليون ريال.

أبرز المشاريع

تشتمل أبرز المشاريع المنفذة على 15 مشروعا تتمثل في: إنشاء الساحات والميادين، وتنفيذ حدائق عامة، وملاعب رياضية، ومواقع ترفيهية واستثمارية، وإنشاء الطرق، وممرات مشاة، ومشاريع السفلتة، والإنارة، والأرصفة، ومكاتب خدمات، ودرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء مقابر ومغاسل موتى، وتسمية وترقيم الشوارع والأحياء، وأنسنة الشوارع، ودراسات وإشراف لمبادرات الطرق.

استثمار الإمكانات

أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لـ«دوت الخليج» أن البلدية تسعى من خلال تنفيذ المشروعات والخطط إلى استثمار إمكانات المحافظة بالمجالات السياحية والاقتصادية ومواكبة التنمية وتوفير متطلبات الأهالي، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لتنفيذ العديد من المشروعات البلدية بالمحافظة التي تقع شرق منطقة جازان، وتبعد مسافة 130 كم، ويسكنها أكثر من 80 ألف نسمة، ويتبع لها 7 مراكز إدارية ممثلة في «الحشر، وآل زيدان، ودفا، وعثوان، والسلف، والجانبة، والشجعة».

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55 مشروعا

أبان ابن لبدة أن البلدية أكملت بنهاية العام الماضي إنشاء 55 مشروعا وذلك ضمن جهودها المتواصلة خلال 7 سنوات ماضية، مبينا أن المشروعات اشتملت على السفلتة، والإنارة، والأرصفة، ودرء أخطار السيول، ومشاريع التحسين والتجميل، والمباني، وتسوير المقابر، والدراسات والإشراف، والدعم الفني، ونزع الملكيات، والتخلص من النفايات، والتي بلغت تكلفتها المالية 226.237.000 مليون ريال.

مشاريع مستقبلية

ذكر ابن لبدة أن البلدية أنهت خططها لطرح وتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية البالغ عددها 13 مشروعا بتكلفة 84,237,000 مليون ريال، وأنها تشتمل على مشروعات تخطيط وتنظيم المناطق العشوائية، والسفلتة، والأرصفة، وإنشاء جسور لدرء أخطار السيول، وتسوير المقابر، وإنشاء كبارٍ وعبارات، وجسور خرسانية، وإنشاء الأسواق الأسبوعية، وحدائق وساحات وممرات، وطرح مخطط سوق المحافظة ونقله من الوادي بعد أن تم اعتماده، مشيرا إلى أنهم يعملون على تجهيز موقع دائم للأسر المنتجة، والإعداد لطرح مخطط آخر للحظائر والمواشي والشعير والعلف سيكون بجوار المسلخ والذي تم استلامه من بلدية فيفاء، مؤكدا أن هناك شبكة من الطرق في محافظة الدائر جيدة ولكن تنقصها بعض الوصلات التي نعمل مع إدارة الطرق بوزارة النقل على تنفيذها، واستئناف بعض الطرق مثل طريق العزة وعثوان وغيرها من الطرق الحيوية إضافة إلى البدء في أعمال الحماية لجميع طرق المحافظة، مبينا أن هناك بعض المشاريع الحيوية في مجالات الصحة، والزراعة، والمياه، والتعليم، وكلها تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان، تنفيذا لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه.