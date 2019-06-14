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447 ترخيصا للتصوير الفوتوغرافي النسائي

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كشف آخر تحديث لبيانات الرخص الإعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام إصدار 447 ترخيصا خاصا بالتصوير الفوتوغرافي النسائي.

وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الإعلام، تصدرت رخص الدعاية والإعلان، الرخص الإعلامية الصادرة عن الوزارة بـ2459 رخصة، تلتها رخص النسخ والاستنساخ بـ1911، فيما تذيلت رخص الخدمات الصحفية، ورخص بيع برامج الحاسب الآلي القائمة بـ6 رخص للخدمات الصحفية، و5 رخص لبيع برامج الحاسب الآلي.

الرخص الإعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام

الدعاية والإعلان

2459

النسخ والاستنساخ

1911

الرسم والخط

1085

المكتبات

914

المطابع

478

النشر

449

التوزيع

372

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الخدمات الصحفية

6

التصوير الفوتوغرافي النسائي

447

التصوير الفوتوغرافي

1140

الدراسات والاستشارات الإعلامية

41

إنتاج برامج الحاسب الآلي

93

العلاقات العامة

295

خدمات ما قبل الطباعة

100

بيع برامج الحاسب الآلي

5


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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