447 ترخيصا للتصوير الفوتوغرافي النسائي

وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الإعلام، تصدرت رخص الدعاية والإعلان، الرخص الإعلامية الصادرة عن الوزارة بـ2459 رخصة، تلتها رخص النسخ والاستنساخ بـ1911، فيما تذيلت رخص الخدمات الصحفية، ورخص بيع برامج الحاسب الآلي القائمة بـ6 رخص للخدمات الصحفية، و5 رخص لبيع برامج الحاسب الآلي.
الرخص الإعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام
الدعاية والإعلان
2459
النسخ والاستنساخ
1911
الرسم والخط
1085
المكتبات
914
المطابع
478
النشر
449
التوزيع
372
الخدمات الصحفية
6
التصوير الفوتوغرافي النسائي
447
التصوير الفوتوغرافي
1140
الدراسات والاستشارات الإعلامية
41
إنتاج برامج الحاسب الآلي
93
العلاقات العامة
295
خدمات ما قبل الطباعة
100
بيع برامج الحاسب الآلي
5
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