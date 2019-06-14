447 ترخيصا للتصوير الفوتوغرافي النسائي

كشف آخر تحديث لبيانات الرخص الإعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام إصدار 447 ترخيصا خاصا بالتصوير الفوتوغرافي النسائي. وبحسب بيانات إحصائية لوزارة الإعلام، تصدرت رخص الدعاية والإعلان، الرخص الإعلامية الصادرة عن الوزارة بـ2459 رخصة، تلتها رخص النسخ والاستنساخ بـ1911، فيما تذيلت رخص الخدمات الصحفية، ورخص بيع برامج الحاسب الآلي القائمة بـ6 رخص للخدمات الصحفية، و5 رخص لبيع برامج الحاسب الآلي. الرخص الإعلامية الصادرة عن وزارة الإعلام الدعاية والإعلان 2459 النسخ والاستنساخ 1911 الرسم والخط 1085 المكتبات 914 المطابع 478 النشر 449 التوزيع 372 Advertisements الخدمات الصحفية 6 التصوير الفوتوغرافي النسائي 447 التصوير الفوتوغرافي 1140 الدراسات والاستشارات الإعلامية 41 إنتاج برامج الحاسب الآلي 93 العلاقات العامة 295 خدمات ما قبل الطباعة 100 بيع برامج الحاسب الآلي 5



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