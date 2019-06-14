69 ألف معتمر يغادرون المملكة يوميا

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى تاريخ 10 شوال لهذا العام، وبلغ مجموع القادمين إلى المملكة 7,393,657 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 504,809 معتمرين، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمرا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي.

منافذ الدخول

أوضح المؤشر أن «وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمرا، وسجل وصول 135,182 معتمرا عبر المنافذ البحرية».

باكستان تتصدر

أبان المؤشر أن «أكثر الجنسيات قدوما كانت وبالترتيب: باكستان 1,657,777، تليها إندونيسيا 967,125، بعدها الهند 650,480، ثم مصر 539,045، والجزائر خامسا 365,628 معتمرا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 338,618، تركيا 321,494، ماليزيا 278,674، العراق 277,571، السودان 216,165».

وأضاف أن «أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة بلغ 10,945 موظفا، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث».

جودة الخدمات

يقيس مؤشر العمرة الأسبوعي خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد قيامهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى 10 شوال 1440

7,650,736

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تأشيرة صدرت

6,888,848

معتمرا غادروا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة

7,393,657

مجموع القادمين إلى المملكة

504,809

المعتمرون الموجودون داخل المملكة

278,368

في مكة المكرمة

226,441

في المدينة المنورة