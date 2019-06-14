69 ألف معتمر يغادرون المملكة يوميا

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي.
منافذ الدخول
أوضح المؤشر أن «وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6,550,520 معتمرا، وعن طريق المنافذ البرية 707,955 معتمرا، وسجل وصول 135,182 معتمرا عبر المنافذ البحرية».
باكستان تتصدر
أبان المؤشر أن «أكثر الجنسيات قدوما كانت وبالترتيب: باكستان 1,657,777، تليها إندونيسيا 967,125، بعدها الهند 650,480، ثم مصر 539,045، والجزائر خامسا 365,628 معتمرا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 338,618، تركيا 321,494، ماليزيا 278,674، العراق 277,571، السودان 216,165».
وأضاف أن «أعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة بلغ 10,945 موظفا، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث».
جودة الخدمات
يقيس مؤشر العمرة الأسبوعي خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد قيامهم بأداء مناسك العمرة.
ويهدف إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.
الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي حتى 10 شوال 1440
7,650,736
تأشيرة صدرت
6,888,848
معتمرا غادروا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة
7,393,657
مجموع القادمين إلى المملكة
504,809
المعتمرون الموجودون داخل المملكة
278,368
في مكة المكرمة
226,441
في المدينة المنورة
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