4000 متر لمهرجان الورود بالباحة

انطلقت أمس فعاليات مهرجان الورود والعطور في نسخته الأولى بالمنطقة الذي تنظمه أمانة الباحة ممثلة في بلدية محافظة القرى برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبحضور محافظ القرى خالد العبيلان، وذلك في منتزه الثروة الوطني.
وتجول الحضور في موقع المهرجان الذي يقع على مساحة 4000 متر مربع، وشاهدوا أنواعا من الورد تتضمن بفتة من أربعة ألوان، هي: الأمرينس، الشرانيا، وزيينيا، وزهور حولية بلغ مجملها نحو 250 ألف زهرة.
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