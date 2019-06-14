

أوصى المشاركون في الاجتماع التحضيري لمعسكرات الخدمة العامة التي ستُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية ، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، والذي عقد بالرياض واختتم أعماله مساء أول من أمس، باستثمار مخرجات التقنية الحديثة، والاستفادة من التطبيقات الرقمية في تطوير أعمال المعسكرات كافة، بما يُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي التي دأبت الجمعية على تطويرها كل عام، بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيقات رقمية لتطوير معسكرات الكشافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.