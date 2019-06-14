116 ألف زائر لمراكز الرعاية بالمدينة

في إطار الجهود التي تقدمها وزارة الصحة على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن رصدت أحدث الإحصائيات الصادرة من إدارة الإحصاء والمعلومات بالمدينة المنورة 258071 مستفيدا من عقار شلل الأطفال الفموي، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من العقار الوقائي (228476)، وإجمالي زيارات المراجعين خلال نفس الفترة (12891)، كما رصدت الإحصائيات (607) حالات استدعاء.
وفي نفس السياق بلغ إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية خلال شهر رمضان المنصرم (116524) زيارة، وفي المقابل بلغ إجمالي زيارات المستشفيات (8555) زيارة. وحالات التنويم لضيوف الرحمن خلال الشهر(412) حالة.
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