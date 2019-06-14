6 مصنفات يحميها نظام حقوق المؤلف



حددت اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلِّف 6 مصنفات تتمتع بالحماية من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولفتت إلى أنه يتمتع بالحماية الواردة في النظام كل المصنفات الفكرية سواء أكانت أدبية أو علمية أو فنية، أياً كان نوعها ما دام تداولها مسموحاً في المملكة. asf المصنفات المتمتعة بالحماية: 1– المسرحية أو المسرحيات الموسيقية. 2– التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية. 3– السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي. 4– الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر. 5– الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي. 6– التقارير الإخبارية، ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.

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