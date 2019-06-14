تخريج 177 عضوا من دبلوم العلوم الجنائية بالنيابة العامة

رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مساء أول من أمس، حفل تخريج ملازمي النيابة الحاصلين على الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام والعلوم الجنائية والأنظمة الجزائية وعددهم 177 عضوا.

وألقى النائب العام كلمة خلال الحفل أكد خلالها أنه إيماناً بأهمية العنصر البشري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة في مجال العدالة الجزائية، حرصت النيابة منذ البدء على الاهتمام الفائق باختيار المتقدمين للالتحاق بالعمل الجنائي القضائي لأعضائها بعناية تامة ووفق معايير عالية الجودة وضوابط دقيقة متقدمة.

وقال المعجب: حرصت النيابة العامة على تأهيل منسوبيها تأهيلاً علمياً وعملياً ومهنياً وفق أحدث الممارسات العالمية، وفي ضوء آخر ما توصلت إليه مجالات العلم والمعرفة عبر مؤسسات تعليمية متخصصة ومن خلال توفير أعضاء هيئة تدريس على قدر عالٍ من الكفاءة والاقتدار بمشاركة زملاء من أعضاء النيابة العامة المعنية بذلك.

تنمية دائمة

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أضاف النائب العام: أننا من هذا المنبر نشاطركم العزيمة ونشُدُّ على هممكم في المضي قُدماً نحو مواجهة التحديات وتعزيز القدرات والمساهمة الفاعلة التي من شأنها إحداث تنمية دائمة في مجال العدالة الجنائية القضائية، مؤكداً أن النيابة العامة غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطنا للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم التعليمية والبرامج التدريبية وتطويع المسـتجدات وتسخيرها في أعمال النيابة العامة.

رعاية دائمة

لفت المعجب النظر إلى أن النيابة العامة تحظى بثقة كبيرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومحاطة بعنايتهما ورعايتهما الدائمة والمستمرة المعزِّزة لمبدأ الفصل بين السلطات، والمكرِّسة لمفهوم استقلال النيابة العامة وأعمالها القضائية في هذا الشأن، والموطِّدة لانطلاقة نيابة عامة قضائية مستقلة.