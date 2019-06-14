بدء القبول للبكالوريوس المسائي بتقنية نجران

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي آل عتيق، أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول يوم الخميس 24 من شهر شوال، وبدء اختبارات القبول للمرشحين من يوم الأحد 4 من شهر ذي القعدة، مؤكدا أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.
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