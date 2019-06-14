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بدء القبول للبكالوريوس المسائي بتقنية نجران

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أعلنت الكلية التقنية بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440/ 1441 غدا الأحد، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى 23 من شوال، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي آل عتيق، أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول يوم الخميس 24 من شهر شوال، وبدء اختبارات القبول للمرشحين من يوم الأحد 4 من شهر ذي القعدة، مؤكدا أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.


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