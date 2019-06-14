2019-06-14

المملكة تعيش خلال 10 أيام مقبلة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن المملكة ستعيش خلال العشرة أيام القادمة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.

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وتابع الزعاق أن بعد أسبوع- الجمعة القادمة- سيكون أطول نهار في السنة على جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الإستواء.

ولفت الزعاق في سياق آخر، إلى أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق فغالبًا تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراعَ فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، موضحًا أن القراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.