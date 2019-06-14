- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المملكة تعيش خلال 10 أيام مقبلة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المملكة تعيش خلال 10 أيام مقبلة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن المملكة ستعيش خلال العشرة أيام القادمة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة.
وتابع الزعاق أن بعد أسبوع- الجمعة القادمة- سيكون أطول نهار في السنة على جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الإستواء.
ولفت الزعاق في سياق آخر، إلى أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق فغالبًا تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراعَ فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، موضحًا أن القراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تعيش خلال 10 أيام مقبلة النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.