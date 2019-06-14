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فيديو.. سعودي يتعلم في مطعم عالمي بجدة وآل الشيخ: أنتم على راسي
متابعات الخليج 365 - جدة
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لشاب سعودي يتعلم في أحد المطاعم العالمية بتواضع ومحبة من آسيوي، حيث كان حريصًا على المعرفة والسؤال عن ما يقدمه المطعم ليرد عليه العامل الآخر ببساطة.
وعلق تركي آل الشيخ بقوله: الشباب السعودي يستفيد ويتعلم من المطاعم العالمية في جدة.. أنا سعيد جدًّا.. وفخور بكل سعودي وسعودية.. أنتم على راسي وفي عيني وقلبي.
وأشاد معلقون على الفيديو بالشاب، مؤكدين أن مهنة الطبخ شريفة وعفيفة، ومثلها كما الكثير من المهن التي تعز الإنسان وتكفيه عن السؤال.
ووصف البعض الشاب ومن يعمل مثله ويتعلم بأنهم “أبطال” ويجب تشجيهم، مقدمين له الشكر لأنه عمل في وظيفة مفيدة وتخدم المملكة وطموحها.
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