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عائض القرني: طريقان أمام الإنسان البصير العاقل وعليه الاختيار بينهما
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ الدكتور عائض القرني أن الإنسان السميع البصير العاقل أمامه طريقان، وعليه الاختيار بينهما.
وقال القرني: طريق {فمن اتَّبَعَ هُدَايَ} وله على الله {فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى}، أو طريق {وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرِي} وله عند الله {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يوم القيامة أَعْمَى}، وضح السبيل، وبان الدليل، فاختر ما شئت.
وتابع الشيخ القرني: اغسلوا بالصلاة والسلام على النبي ﷺ ذنوبكم، وأذهبوا بها همومكم، وأزيحوا بها غمومكم، واشرحوا بها صدوركم، عطّروا بها الأنفاس، وطيّبوا بها الأفواه، ونوّروا بها المجالس.
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