الان تتابع “شرطة مكة”: القبض على شخص سرق سيارة داخلها طفل في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 49 دقيقة - 9:41 م, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة ضبط مركبة بعد سرقتها في محافظة الطائف وبداخلها طفل في الثالثة من العمر. وأكدت القبض على الجاني وإعادة الطفل لذويه وهو بحالة صحية جيدة.

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