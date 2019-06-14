شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بجانٍ سرق مركبة بداخلها طفل في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن سرق مركبة بداخلها طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في محافظة الطائف.

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وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنه تم ضبط سيارة بعد سرقتها وبداخلها طفل في الثالثة من عمره، والقبض على الجاني وإعادة الطفل إلى ذويه بحالة صحية جيدة بحمد الله.

وأضاف: باشرت شرطة محافطة الطائف بلاغا عند الساعة 11:50 من صباح اليوم (الجمعة) يفيد بتعرض سيارة من نوع فورد للسرقة من شارع الفيصلية بمحافظة الطائف وبداخلها طفل عمره 3 سنوات، حيث تم على الفور الشروع في التحري والبحث عنها، ما أسفر بفضل الله عن رصدها وضبطها بحي الحوية مقابل إحدى المحطات وداخلها الطفل بصحة جيدة، وهروب الجاني، وبتكثيف البحث عنه تم القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من عمره، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.