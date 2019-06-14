شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة».. أول ربط مع منصة «صرف» بوزارة المالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

أعربت وزارة المالية من خلال فريق العمل على نظام «صرف»، عن بالغ الشكر والتقدير لأمانة منطقة المدينة المنورة، لجهودها في إتمام الربط مع منصة «صرف»، وإتمام صرف رواتب منسوبيها عن طريق النظام خلال فترة قياسية.

ووجَّه مدير «صرف» لدى وزارة المالية الشكر لفريق الأمانة على الجهد الذي بذله في إنجاح المشروع الوطني للربط والتحويل عبر نظام «صرف»، وإنجاز المهام الموكلة إليه باحترافية عالية خلال فترة زمنية وجيزة، لافتاً إلى أن أمانة المدينة هي أول أمانة يتم الربط معها بنظام «صرف»، حيث جرى الربط وصرف رواتب شهر مايو 2019 عبر النظام الجديد بنجاح.

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تجدر الإشارة إلى أن النظام المركزي للحقوق المالية «صرف» يُعد ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها وزارة المالية لرفع كفاءة تعاملاتها مع الجهات الحكومية.

ويرتبط نظام «صرف» مع منصة «اعتماد» في خدمة إدارة مدفوعات الحقوق المالية لموظفي الدولة، ويسهم النظام الذي يُعد أحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لرؤية المملكة 2030، إلى توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأي ميزات مالية أخرى، كما يُوفِّر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.

ويعكس النظام تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي والعمل على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.