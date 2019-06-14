شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: اليمنيون ماضون في مواجهة الحوثي وهزيمة المشروع الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر أن اليمنيين ماضون في مواجهة الحوثي وهزيمة المشروع الإيراني، وذلك في تنديدهم بالهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها.

وقال آل جابر عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «رجال ونساء اليمن من جميع مكوناته ومناطقه غمرونا بمشاعرهم الكريمة غير المستغربة منهم تنديدا بما فعلته مليشيا الحوثي الإيرانية من اعتداء إجرامي تجاه مطار أبها وقبله مكة وتبرئهم من أفعال الحوثي، مؤكدين مضيهم في مواجهته وهزيمة مشروعه الإيراني ومثمنين دعم التحالف في كل المجالات».