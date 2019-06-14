شكرا لقرائتكم خبر عن «ملحقية لندن» تنبه المبتعثين بشأن الجامعات الموصى بها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)نبهت الملحقية الثقافية السعودية في لندن، المبتعثين والمبتعثات، إلى أن الجامعات المدرجة ضمن قائمة الجامعات الموصى بها لايعني أنها موصى بها في جميع المراحل الأكاديمية والتخصصات.
ودعت الملحقية في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، الدخول إلى صفحة الجامعة للتأكد من المراحل والتخصصات الموصى بها.
وذكرت «الطلبة والطالبات نود إحاطتكم بأن مجرد كون الجامعة مدرجة ضمن قائمة الجامعات الموصى بها لا يعني أنها موصى بها في جميع المراحل الأكاديمية والتخصصات، بل يلزم الدخول على صفحة الجامعة بالموقع لمعرفة المراحل والتخصصات الموصى بها».
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