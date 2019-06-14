شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 9 جناة سرقوا 60 مركبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على 9 متهمين (مواطن، ونازح، وسبعة أشخاص من الجنسية السورية)، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على قيامهم بتشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات، وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة.

وكشف التويجري أن المتهمين أقروا بسرقة 60 مركبة في أربع مناطق مختلفة بالمملكة، ضُبط منها بحوزتهم 17 مركبة، مؤكداً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.