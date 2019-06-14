50 فعالية في مهرجان «بصر بريدة»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة

دشن رئيس مركز البصر ببريدة محمد المحيميد فعاليات وأنشطة مهرجان البصر، بجملة من البرامج التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماته، وذلك بحديقة الأمير فيصل بن مشعل ببريدة.

واستقبل المهرجان منذ الساعات الأولى آلاف الزوار، مقدما لهم أكثر من 50 فعالية جديدة تواكب تطلعاتهم، بمشاركة الأسر المنتجة والشباب والفتيات، من خلال إعداد المأكولات الشعبية والمشغولات والمصنوعات اليدوية، والأطعمة الحديثة، من خلال المطاعم المتنقلة المنتشرة في جنبات المهرجان، كما هيأ المهرجان مساحة مثالية وهادفة لألعاب الأطفال تنمي مهاراتهم وتستهوي طموحاتهم بقالب هادف وجذاب. وعلى الجانب الآخر خصص المهرجان معرضا وطنيا يحوي صورا فوتوجرافية هادفة وذات أبعاد مختلفة، وخيمة للسيرك، وساحة أخرى للتراث.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أن مهرجان البصر سيقدم لزواره حزمة من الفعاليات التي تواكب تطلعات المجتمع، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية بمنظومة من الأنشطة التوعوية والتعريفية لتلك الجهات.