، التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي ،

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تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.
يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.
التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادميفهد الغبيوي الخليج 365 2019-06-14
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.
يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
09:49 PM
كان ينوي شحنها لبلاده وتمت إحالته للجهة المختصة.. و"الخليج 365" تكشف التفاصيل
تحقق الجهات الأمنية بمحافظة الدوادمي مع طبيب عربي ضبط في مطار الدوادمي وبحوزته كمية من الأقراص الطبية، كان ينوي شحنها معه لدولته.
ووفقاً لمصادر "الخليج 365" فإن الطبيب الذي يعمل في أحد مستشفيات المنطقة الوسطى، كان يستعد للمغادرة لبلاده، وبتفتيش أمتعته عُثر على كمية من الأدوية "أقراص"، وتم إيقافه وإحالته بموجبها لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وأضافت المصادر بأن الطبيب أفاد خلال التحقيقات الأولية أن هذه الأدوية حصل عليها بموجب وصفات طبية صحيحة للتداوي الشخصي خلال فترة عمله بالقطاع الممتدة لقرابة العام.
يذكر أن الجهات الأمنية سلمت المستشفى الأدوية المضبوطة مع الطبيب بعد حصرها، فيما يستعد القطاع الصحي لبدء تحقيق موازٍ في الحادثة لكشف ملابساتها.
، التحقيق مع طبيب عربي متهم بتهريب كمية أدوية من مطار الدوادمي ،
المصدر : الخليج 365
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