، انقلاب دورية مرور جنوب رفحاء.. إصابة قائدها ووفاة مرافقه ،

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تعرضت دورية تابعة لمرور محافظة رفحاء لحادث انقلاب؛ ما أدى لإصابة قائد الدورية ووفاة مرافقه.
وذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع صباح اليوم إثر انفجار إطار المركبة بينما كانت تسير على الطريق الواقع بين محافظة رفحاء وقرية لينه وبمسافه تقدر بحوالي ٧ كلم جنوبي المحافظة.
وأوضحت المصادر أن قائد المركبة تعرض لإصابات بليغة استدعت نقله إلى مستشفى رفحاء المركزي وتنويمه في قسم العناية الفائقة، بينما مرافقه توفي في الحال من جراء الانقلاب.
وقد أدت جموع غفيرة من المصلين صلاة الجنازة على المتوفى بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير، وجرى دفنه في مقبرة رفحاء وسط حضور كثيف من أقاربه وزملائه في العمل.
انقلاب دورية مرور جنوب رفحاء.. إصابة قائدها ووفاة مرافقهعويد التومي الخليج 365 2019-06-14
تعرضت دورية تابعة لمرور محافظة رفحاء لحادث انقلاب؛ ما أدى لإصابة قائد الدورية ووفاة مرافقه.
وذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع صباح اليوم إثر انفجار إطار المركبة بينما كانت تسير على الطريق الواقع بين محافظة رفحاء وقرية لينه وبمسافه تقدر بحوالي ٧ كلم جنوبي المحافظة.
وأوضحت المصادر أن قائد المركبة تعرض لإصابات بليغة استدعت نقله إلى مستشفى رفحاء المركزي وتنويمه في قسم العناية الفائقة، بينما مرافقه توفي في الحال من جراء الانقلاب.
وقد أدت جموع غفيرة من المصلين صلاة الجنازة على المتوفى بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير، وجرى دفنه في مقبرة رفحاء وسط حضور كثيف من أقاربه وزملائه في العمل.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
09:26 PM
الحادث وقع صباح اليوم إثر انفجار إطار المركبة
تعرضت دورية تابعة لمرور محافظة رفحاء لحادث انقلاب؛ ما أدى لإصابة قائد الدورية ووفاة مرافقه.
وذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أن الحادث وقع صباح اليوم إثر انفجار إطار المركبة بينما كانت تسير على الطريق الواقع بين محافظة رفحاء وقرية لينه وبمسافه تقدر بحوالي ٧ كلم جنوبي المحافظة.
وأوضحت المصادر أن قائد المركبة تعرض لإصابات بليغة استدعت نقله إلى مستشفى رفحاء المركزي وتنويمه في قسم العناية الفائقة، بينما مرافقه توفي في الحال من جراء الانقلاب.
وقد أدت جموع غفيرة من المصلين صلاة الجنازة على المتوفى بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير، وجرى دفنه في مقبرة رفحاء وسط حضور كثيف من أقاربه وزملائه في العمل.
، انقلاب دورية مرور جنوب رفحاء.. إصابة قائدها ووفاة مرافقه ،
المصدر : الخليج 365
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