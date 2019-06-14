محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).
وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".
وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.
رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من "فورمولا إي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-14
أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).
وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".
وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.
14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
09:52 PM
أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).
وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".
وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.
، رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من "فورمولا إي" ،
المصدر : الخليج 365
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