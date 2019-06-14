- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وكالة الطاقة: هجمات خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وكالة الطاقة: هجمات خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة: إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية.
وأثارت الهجمات على الناقلتين، أمس الخميس، مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية، ما دفع أسعار النفط للصعود 4.5%، بحسب وكالة رويترز.
وأوضح بيرول للصحافيين: “هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، ولأمن النفط العالمي ولأسواق الطاقة العالمية”.
وأضاف: “نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية”، قائلًا: إن الوكالة مستعدة للتحرك متى كان ذلك ضروريًّا.
وجاءت تصريحات بيرول خلال إصدار تقرير وكالة الطاقة بشأن الهيدروجين في كارويزاوا شمال غرب طوكيو.
كما قالت الوكالة: إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.
وعدلت الوكالة التي مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار 100 ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، لكنها قالت: إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميًّا في 2020.
ولفتت الوكالة في تقريرها الشهري إلى أن “التركيز الرئيسي على الطلب على النفط مع ضعف الثقة الاقتصادية.. العواقب بالنسبة للطلب على النفط أصبحت واضحة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة: هجمات خليج عمان تهدد أمن النفط العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.