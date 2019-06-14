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قوارب وزوارق إيرانية تمنع قَطْرَ الناقلة فرونت ألتير في خليج عمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مسؤول أمريكي أن قوارب إيرانية منعت سفنًا من قَطْرِ ناقلة النفط المتضررة في خليج عمان.
وقال المسؤول بحسب “العربية”: إن القوارب والزوارق الإيرانية السريعة أعاقت قَطْرَ الناقلة فرونت ألتير.
وتعرضت ناقلة النفط فرونت ألتير المملوكة لمجموعة فرونتلاين النرويجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدةً عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.
وكانت إيران زعمت غرق الناقلة بعد الهجوم، لكن النرويج نشرت صورًا تكذب الرواية الإيرانية.
وكان الجيش الأمريكي نشر في وقت سابق مقطع فيديو يظهر قاربًا للحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة كوكوكا كاريدجس التي تعرّضت للهجوم، حيث قام أحد العناصر بإزالة لغم لم ينفجر لإخفاء علاقة إيران بالهجوم.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت أمس عن أن لديها معلومات استخباراتية تُؤكد تورط إيران في الهجوم على الناقلتين.
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