شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية في القصيم تعلن مواعيد عمل استقبال العُملاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-14 الأحوال المدنية في القصيم تعلن مواعيد عمل استقبال العُملاء متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للأحوالِ المدنية بمنطقةِ القصيم عن مواعيدَ العمل الخاصةِ بها لاستقبال العُملاء والمستفيدين من الخدمة للرجال والنساء ، حيثُ ستكون مواعيد العمل من الساعة الثامنةِ صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مقرِّ الأحوال المدنية الفرع الرئيس ببريدة وفرع العثيم، وبمُحافظةِ عنيزة, ومحافظة الرس, علمًا أن فرع الأحوال المدنية بمحافظة عُنيزة يستقبلُ الرجال فقط طيلةَ شهرِ شوال الجاري وسيتم العمل المسائي بالقسمِ النسائي انطلاقاً من شهر ذو القعدة ١٤٤٠ هـ.









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