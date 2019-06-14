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تسرب غاز وراء اشتعال لحظي يصيب شخصين في الخبر
متابعات الخليج 365 - الخبر
باشر الدفاع المدني في الخبر، اليوم الجمعة، بلاغًا عن اشتعال لحظي بشقة في مبنى، أسفر عن إصابة شخصين.
وأوضح الدفاع المدني أن الاشتعال اللحظي كان ناتجًا عن تسرب الغاز، فيما تسبب الحادث في إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
ونشر المدني صورًا تبين ما أسفر عن الاشتعال اللحظي في الشقة.
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