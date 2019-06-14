السفير آل جابر: شعب اليمن غمرونا بمشاعرهم غير المستغربة تنديدا باستهداف الحوثي لمطار أبها

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، إن رجال ونساء اليمن من جميع مكوناته ومناطقه غمرونا بمشاعرهم الكريمة غير المستغربة منهم تنديدا بما فعلته ميليشيا الحوثي الإيرانية من اعتداء إجرامي تجاه مطار أبها وقبله مكة وتبرأهم من أفعال الحوثي.

وأضاف سفير المملكة لدى اليمن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن شعب اليمن أكد مضيهم في مواجهة وهزيمة المشروع الإيراني ومثمنين دعم التحالف في كل المجالات.