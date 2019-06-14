الان تتابع توقعات طقس الغد.. ارتفاع درجات الحرارة العظمى على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 1440/10/12 في المملكة. وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر. وشملت التوقعات، أن تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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