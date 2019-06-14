الان تتابع إصابة شخصين في حريق اندلع داخل شقة بالخبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:32 م, 14 يونيو 2019 م التعليقات: 0 باشر الدفاع المدني في الخبر بلاغا عن اشتعال لحظي بشقة في مبنى نتيجة تسرب الغاز نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

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