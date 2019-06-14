مركز الملك سلمان يوزع مواد إيوائية للمتضررين من السيول في حضرموت ولحج

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت، لحج) واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية. وجرى أمس (الخميس) توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية، استفادت منها 100 أسرة نازحة ومتضررة من السيول. وقدم رئيس وحدة النازحين بالمحافظة عمر الصماتي شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم الإيوائي العاجل المقدم للنازحين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة. ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية. وجرى أمس (الخميس) توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس، 100 خيمة و200 بساط و600 بطانية، استفادت منها 100 أسرة نازحة ومتضررة من السيول. وقدم رئيس وحدة النازحين بالمحافظة عمر الصماتي شكره وتقديره للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذا الدعم الإيوائي العاجل المقدم للنازحين بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة. ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات يمنية.

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