شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير التعليم.. اتفاقية بين «أموال القاصرين» و«علم» لتقديم خدمات «فاز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقَّع رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، والرئيس التنفيذي لشركة «علم» الدكتور عبدالرحمن الجضعي، اتفاقية خدمات «فاز»، بحضور عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.

وتأتي الاتفاقية لتقديم خدمات متكاملة للهيئة تحت مسمى «فاز»، وحلول تقنية وتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات لخدمات متطورة للمشمولين بنظام الهيئة، وخدمات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.

وأشاد آل الشيخ بالتعاون مع شركة «علم» لتوقيع هذه الاتفاقية التي ستسمح بخدمات رقمية متنوعة في المجالات التقنية والربط الإلكتروني، والإجراءات التي ستسهم في تطوير العمل بالأنظمة المتبعة في الهيئة، سعياً لتحسين خدمات الهيئة إلى أعلى مستوى من الدقة والمهنية وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.