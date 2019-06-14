شكرا لقرائتكم خبر عن التركي يعيد هيكلة 9 قطاعات في أمانة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعاد أمين محافظة جدة صالح التركي هيكلة 9 قطاعات بالأمانة، وأصدر عددا من القرارات الإدارية، شملت إنشاء وكالة البلديات الفرعية، ونقل ودمج وفصل وإنشاء لإدارات، إلى جانب تكليف وتدوير عدد من الموظفين في مناصب مختلفة، وفقا لمقتضيات مصلحة العمل واستمرارا لتطوير العمل الإداري داخل الأمانة؛ بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وشملت القرارات الجديدة إعادة هيكلة الإدارة العامة لمكتب الأمين لتصبح المكتب التنفيذي لأمين محافظة جدة وتكليف فاطمة الغامدي مشرفا عاما على المكتب التنفيذي، الذي يرتبط به (وحدة تحديد الأولويات، وحدة الشؤون التنظيمية، التميز المؤسسي، الاتصال التنفيذي، الفريق التنفيذي، المهام الخاصة)، كما تضمنت القرارات ربط إدارة الرد على الجهات الرقابية بالأمين مباشرة، وفصل إدارة العقود والمشتريات عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لتصبح إدارة عامة ترتبط بالأمين.

وأصدر التركي قرارا بإعادة هيكلة وكالة الخدمات لترتبط بها (الإدارة العامة للطوارئ والكوارث، الإدارة العامة للأمن والسلامة، الإدارة العامة لمراقبة التحصيل البلدي، الإدارة العامة لصحة البيئة، إدارة دراسات المخالفات، إدارة الحركة، إدارة المختبرات).

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وتضمنت القرارات إنشاء وكالة البلديات الفرعية، وتكليف المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني وكيلا للبلديات الفرعية وترتبط بالوكالة (البلديات الفرعية، الإدارة العامة للرقابة البيئية، الإدارة العامة للخدمات البلدية، الشؤون التنظيمية والمتابعة).

وشملت القرارات هيكلة وكالة التعمير لترتبط بها (الإدارة العامة للأراضي والممتلكات، الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الإدارة العامة للتنمية الحضرية، إدارة الهوية الحضارية، إدارة رخص البناء والمشاريع الريادية، إدارة الشؤون التنظيمية والمتابعة، إدارة الزوائد التنظيمية، مركز نظم المعلومات الجغرافية)، ونقل مهام ومخرجات إدارة المناطق العشوائية الخاصة بالتخطيط إلى إدارة تخطيط المدينة بوكالة التعمير فيما تتولى البلديات الفرعية مهام إطلاق التيار الكهربائي في المناطق العشوائية، وضمن هيكلة وكالة الاستثمار وخدمة المجتمع جرى نقل تبعية إدارة توطين الوظائف إلى الإدارة العامة للموارد البشرية.

وفي سياق القرارات وجه أمين جدة بتعديل تسمية إدارة الأمن السيبراني لتصبح إدارة عامة ترتبط بالأمين مباشرة، كما ضم هيكل قطاع المشاريع والبيئة (الإدارة العامة للمرافق والوجهات البحرية، الإدارة العامة للطرق والمياه، الإدارة العامة للنظافة، الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، الإدارة العامة للإنارة والكهرباء، الإدارة العامة للتحكم، الإدارة العامة للدراسات والتصاميم، إدارة الشؤون التنظيمية والمتابعة، إدارة صيانة المعدات، بجانب عدد من الأقسام والإدارات ذات العلاقة بمهام القطاع).

وأصدر أمين جدة قرارا بتكليف عدد من مشرفي ورؤساء البلديات الفرعية على النحو الآتي: تكليف المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده مشرفا على بلديات نطاق الشمال، والمهندس فهد بن فهاد المطيري مشرفا على بلديات نطاق الجنوب، وراضي بن عاطي الصحفي رئيسا لبلدية المليساء الفرعية، وسامي بن أحمد العمري رئيسا لبلدية ثول الفرعية، وتركي بن علي الذروي رئيسا لبلدية الجنوب الفرعية، والمهندس عمرو بن ظافر العمري رئيسا لبلدية الجامعة الفرعية، والمهندس أحمد بن علي الزهراني رئيسا لبلدية العزيزية الفرعية.