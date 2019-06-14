القبض على تشكيل عصابي سرق 60 سيارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، إثر تورطهم في سرقة 60 سيارة حديثة الصنع من أمام منازل ومعارض للسيارات بأربع مناطق مختلفة، وبيعها أو تصديرها خارج المملكة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على 9 متهمين، مواطن ونازح وسبعة أشخاص من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك بعد توفر الدلائل على ضلوعهم في تشكيل تنظيم إجرامي يمتهن سرقة المركبات حديثة الصنع المتوقفة عند المنازل ومعارض السيارات وتحريف أرقام هياكلها وبيعها أو تصديرها خارج المملكة، حيث أقروا بسرقة 60 مركبة، وضبطت بحوزتهم 17 مركبة مسروقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.