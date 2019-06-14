خطباء الجوامع: الحوثيون تمادوا في غيهم وطغيانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجمع خطباء الجوامع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على التنديد بالعدوان الحوثي الإيراني الذي يستهدف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدين أن الحوثيين ومن يقف خلفهم تمادوا في غيهم وطغيانهم، ضاربين بكل القيم والقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

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وأكدوا خلال خطبتي صلاة الجمعة أمس أن هذه التنظيمات الإرهابية لا تعرف سوى انتهاك الحرمات وعمليات التخريب وإثارة الفتن، لافتين إلى أن القيادة الرشيدة تبذل دون حساب وتعمل دون كلل من أجل أمن ورخاء وعز ونصرة الدين، فولاة الأمر علينا أن نقابلهم بحسن الدعاء وجميل الثناء وصدق الولاء.

ودعوا في ختام خطبهم إلى الالتفاف والتعاضد والتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والدعاء للجنود المرابطين بالحدود، والتحذير من خطر الإشاعات.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجه الخطباء كافة بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والتنديد بما اقترفته من أعمال إرهابية، وذلك في إطار تفعيل رسالة المنبر لتوعية الناس من هذه المخاطر.