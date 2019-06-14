مقتل طيارين في تحطم طائرة تدريب وسط فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي طياران حتفهما إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في وسط فيتنام صباح أمس، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتحطمت الطائرة، التي تشغلها مدرسة تدريب ضباط القوات الجوية في منطقة نها ترانج بمنطقة كام لام الريفية في إقليم خانه هوا، ولا يزال موقع التحطم مغلقا أمام العامة لحين انتهاء السلطات من التحقيقات. ولم تكشف السلطات عن هويتي الطيارين أو طراز

الطائرة.