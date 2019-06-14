مزاد ترددات شبكة G5 يحصد 6.6 مليارات يورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ماينتس (ألمانيا)

حصد مزاد توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا 6.

6 مليارات يورو بمشاركة 4 شركات، بحسب ما أعلنته الوكالة الاتحادية للشبكات.

وكانت فعاليات المزاد انطلقت 19 مارس الماضي. وكانت توقعات الخبراء تشير إلى أن حصيلة المزاد ستتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات يورو.

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ومع انتهاء أطول مزاد لترددات الاتصالات النقالة في ألمانيا، يكون قد تم بلوغ علامة فارقة مهمة نحو تطبيق الجيل الخامس من الاتصالات في ألمانيا.

وكانت عائدات مزاد الترددات «الجيل الرابع» الذي أجري في 2015 بلغت 08ر5 مليارات يورو.

ويرجع سبب زيادة عائدات مزاد العام الحالي إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه كان أربع شركات وليس ثلاثا فقط كما كان في 2015.

ومن المنتظر أن تستخدم الحكومة الاتحادية حصيلة المزاد في دعم الرقمنة.