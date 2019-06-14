زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب سواحل تشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 82 كلم غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عرضة للزلازل، مبينة أنه لم ترد أي تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.



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