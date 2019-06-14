ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهر تقرير المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا ارتفاع أسعار المساكن خلال مايو الماضي، حيث ساعد تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقف التراجع المطرد للأسعار.

وبحسب التقرير ارتفع معدل توازن أسعار المنازل في بريطانيا إلى سالب 10% مقابل سالب 22% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التوازن إلى سالب 21% فقط.

يذكر أن معدل التوازن يشير إلى الفارق بين نسبة المشاركين في المسح الذين أشاروا إلى ارتفاع الأسعار، ونسبة الذين أشاروا إلى تراجع الأسعار.