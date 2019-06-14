القبول للبكالوريوس المسائي بتقنية نجران الأحد المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران أعلنت الكلية التقنية بنجران عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441 الأحد المقبل، حيث سيكون التسجيل متاحا حتى 23 من شوال الحالي عبر بوابة القبول الموحد. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي آل عتيق، أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية الكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.



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