وصول 7.3 ملايين معتمر وإصدار 7.6 ملايين تأشيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 7,650,736 تأشيرة حتى 10 شوال الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,393,657 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 504,809 معتمرين، منهم 278,368 في مكة المكرمة، بينما يوجد 226,441 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,888,848 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، والذي يقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، والذين بلغ عددهم 10,945 موظفا، منهم 9,065 من الذكور، و1,880 من الإناث.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

منافذ وصول المعتمرين

6,550,520 جوا

707,955 برا

135,182 بحرا

أكثر الجنسيات قدوما

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الباكستانية 1,657,777

الإندونيسية 967,125

الهندية 650,480

المصرية 539,045

الجزائرية 365,628

اليمنية 338,618

التركية 321,494

الماليزية 278,674

العراقية 277,571

السودانية 216,165