جامعة تبوك تعد المعلمين لاختبار «الآيلتس»»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك ‏ينفذ مركز اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك بالتعاون مع وزارة التعليم برنامجا إعداديا لاختبار (IELTS) الذي يستمر على مدى أربعة أسابيع وبمعدل 80 ساعة اعتبارا من 4 ذي القعدة. وبين مركز اللغة أن البرنامج الذي يقدم مجانا يستهدف المعلمين والمعلمات بوزارة التعليم، مشيرا إلى أن البرنامج سوف يتناول التعريف بالجزئيات الأربع المكونة للاختبار، والتدريب على الأسئلة النموذجية الخاصة بالاختبار، وكذلك القيام بالمهام المتعلقة بالاختبار مع الحصول على تقيم الأداء، بالإضافة إلى التدريب على مهارات واستراتيجيات النجاح في الاختبار.



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