المجلس العربي للطفولة يسلم جوائزه الخميس المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

ينظم المجلس العربي للطفولة والتنمية احتفالية لتسليم جوائز الدورة الأولى لجائزة «الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية»، الخميس المقبل تحت شعار «إثراء البحث العلمي من أجل حياة أفضل للإنسان في الوطن العربي».

Advertisements

وخصصت الدورة الأولى للجائزة موضوعها حول «التنشئة على المواطنة» في بادرة هي الأولى من نوعها بالوطن العربي؛ لتناول واقتحام هذا الموضوع وخلق ثقافة جديدة بشأنه.

وقال أمين المجلس الدكتور حسن البيلاوي «إن الجائزة تهدف إلى تعميق ثقافة حقوق الطفل من خلال إثراء البحث العلمي في مجالات الطفولة، ودعم الباحثين المنشغلين بقضايا الطفولة في البلدان العربية».

وأضاف أنه تنافس على الجائزة في دورتها الأولى 87 بحثا مقدمة من 108 باحثين يمثلون 11 دولة عربية، وشارك في تحكيم البحوث 45 خبيرا عربيا، منوها بأن قيمة الجائزة تبلغ 20 ألف دولار مقسمة على 6 جوائز، إضافة إلى مكافآت مالية ونشر لـ8 أبحاث مميزة.