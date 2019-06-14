مساران مختلفان ينتظران أحفاد الفراعنة في الكأس الأفريقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

يوجد المنتخب المصري بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام على ملاعبه في الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، للبطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بمرحلة المجموعات.

وفي حال تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة، سوف يلتقي في 6 يوليو باستاد القاهرة، مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا وكينيا، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا.

Advertisements

وفي حال صعوده لدور الثمانية، سوف يلتقي في العاشر من الشهر ذاته باستاد القاهرة، مع الفائز من لقاء صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر، وصاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

وفي حال صعوده لدور الثمانية، سوف يلتقي في العاشر من نفس الشهر بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، مع الفائز من لقاء متصدر المجموعة الرابعة مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة.

أما في حال تأهل منتخب مصر لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة ثوالث، فسوف يسلك أحد مسارين، المسار الأول يتمثل في لقائه، مع متصدر المجموعة الثانية والأقرب إليه هو المنتخب النيجيري، وفي حال صعوده لدور الثمانية، سوف يلتقي مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة السادسة مع وصيف المجموعة الخامسة.

أما المسار الثاني، فهو أن يلتقي باستاد الدفاع الجوي مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، وحينها سيلتقي في دور الثمانية حال تأهله إليه مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة الخامسة ووصيف المجموعة الرابعة.