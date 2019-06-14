اتحاد الجزائر يتفق مع المدرب التونسي اليعقوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر أعلن نادي اتحاد الجزائر بطل دوري المحترفين المحلي لكرة القدم توصله لاتفاق مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي، لقيادة الفريق الموسم المقبل. وقال بطل الدوري الجزائري عبر حسابه على فيس بوك إن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع اليعقوبي، بعد اللقاء الذي جمع 3 مسؤولين بالمدرب التونسي بمدينة عنابة شرقي الجزائر، مضيفا أن العقد الذي يربط الطرفين سيوقع في الأيام القادمة.



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