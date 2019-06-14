السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة
أكد المدير الفني للمنتخب التنزاني النيجيري إيمانويل أمونيكي أن منتخب مصر يمتلك عددا من اللاعبين المميزين بجانب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وقال أمونيكي «تنزانيا لا تمتلك نجوما كبارا، ولكننا جئنا للقاهرة للذهاب إلى أبعد مدى، هدفي من المشاركة ببطولة أمم أفريقيا هو احتراف جميع لاعبي المنتخب في أوروبا». ويوجد منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تضم السنغال والجزائر وكينيا.
واختتم لاعب الزمالك المصري السابق، بقوله «منتخب السنغال قوي ولكننا لم نأت إلى القاهرة من أجل النزهة، نحن نريد تقديم عرض قوي في أمم أفريقيا».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب تنزانيا: هدفنا احتراف لاعبي المنتخب بأوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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