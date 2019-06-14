أخضر السلة للناشئين يستعد للعربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض واصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة معسكره الخارجي في مصر قبل انطلاق البطولة العربية الثلاثاء المقبل في القاهرة، وخصص المدرب التركي تانير حصة تدريبية صباحية لياقية بهدف رفع معدل الإعداد البدني للاعبين قبل خوض البطولة على ساحل الإسكندرية، ويلعب اليوم أمام الاتحاد السكندري آخر مبارياته الودية. يذكر أن المنتخب السعودي للناشئين لعب أمام فريق سبورتنج المصري وفاز عليه بنتيجة 42/53 .



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