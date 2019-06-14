غارات النظام السوري تقتل 28 في ريف إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 28 شخصا بينهم سبعة مدنيين على الأقل، جراء قصف لقوات النظام السوري والطيران الروسي، استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا أمس الأول، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، في حصيلة جاءت رغم إعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأحصى المرصد مقتل سبعة مدنيين جراء غارات وقصف مدفعي للنظام طال مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، بينما تسببت غارات النظام وأخرى روسية، بمقتل 21 من الفصائل المسلحة.